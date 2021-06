Premier test de la Roja pour l’Eurocup 2021 face au Portugal avec le public

04/06/21 à 06:30 CEST

L’équipe espagnole joue ce vendredi (19h30) dans le Metropolitan Wanda son premier match préparatoire à l’Eurocup. Le rival sera un os dur comme le Portugal, qui servira de test et ce duel ibérique sera aussi un moyen de promouvoir la candidature commune des deux pays à la Coupe du monde 2030. Un match qui aura beaucoup de visibilité car il aura l’attractivité de la présence de public dans les tribunes.

Alors qu’au départ ils voulaient autoriser 22 596 spectateurs, soit un tiers de la capacité, les autorités sanitaires sont parvenues à un accord avec la Communauté de Madrid afin qu’ils puissent enfin accéder à 15 000. Un nombre encore important, le plus élevé sur un terrain de football espagnol depuis que l’état d’alerte a été décrété. Dans les barrages pour la promotion en deuxième division A, jusqu’à 7 000 fans ont été autorisés à Badajoz et aujourd’hui, un pas en avant sera franchi dans le retour à la normalité du football.

Avant le match, une cérémonie formelle aura lieu dans la loge en présence des plus hautes autorités espagnoles et portugaises. Le roi Felipe VI et le président du gouvernement, Pedro Sánchez, accompagneront le Premier ministre portugais, Antonio Costa, et le président de la République portugaise, Rebelo da Sousa.

Concernant l’aspect sportif, Luis Enrique placera un onze conditionné par l’incorporation progressive des internationaux, donc les footballeurs de City et Azpilicueta ne sont probablement pas du jeu. Il en sera de même avec le Portugal, avec Bruno Fernandes, de United, arrivé plus tard, comme Bernardo Silva, Rúben Dias ou Cancelo.

En Espagne, l’accent sera mis sur le but au cas où Lucho continuerait de faire confiance à Unai Simón comme son titulaire “1”.

Alignements possibles

Espagne: Unai Simón, Marcos Llorente, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Koke, Pedri, Sarabia, Morata et Dani Olmo

Le Portugal: Lopes, Semedo, Pepe, José Fort, Guerreiro, Ruben Neves, Renato Sanches, Guedes, Joao Félix, Diogo Jota et Cristiano Ronaldo

Arbitre: Craig Pawson (anglais)

Stade: Wanda Metropolitano

Heure: 19h30.

LA TÉLÉ: La1