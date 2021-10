Premier test positif pour les nouveaux gants de course développés après l’accident de Grosjean · .

Le premier test dans le monde réel de nouveaux gants conçus pour améliorer la protection incendie des pilotes de Formule 1 a donné des résultats positifs le week-end dernier.

Cinq pilotes de F1 ont testé les gants développés à la suite de l’accident de Romain Grosjean à Bahreïn l’année dernière, au cours duquel il s’est brûlé les mains.

Les gants ont été développés avec plusieurs fournisseurs d’équipements de protection de course et testés lors des séances d’entraînement de vendredi au Grand Prix de Turquie.

« À la suite de l’incident de Romain, c’est un domaine sur lequel nous avons commencé à travailler immédiatement », a déclaré le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi. « Nous avons identifié très rapidement qu’il s’agissait d’un domaine qui pouvait être amélioré, en collaboration avec les fabricants. »

Le test a identifié des domaines mineurs d’amélioration potentielle pour les nouveaux modèles de gants, a déclaré Masi.

« Les premiers retours des pilotes sont tous bons. Il y a quelques petits éléments de réglage fin avec quelques marques, mais rien d’insurmontable de ce côté-là. Nous sommes donc très reconnaissants aux pilotes et aux équipes impliquées de les faire fonctionner et cela montre que nous essayons d’augmenter ces niveaux de protection autant que possible.

Les gants sont conçus pour réduire le transfert de chaleur vers la peau des conducteurs lorsqu’ils sont exposés à la chaleur directe. Ils sont destinés à fournir environ une seconde et demie de protection supplémentaire par rapport à la conception précédente.

Ricciardo était l’un des pilotes qui ont testé les gants. « Cela semble minime », a déclaré Masi, « mais comme nous l’avons vu dans ces types de scénarios, chaque dixième de seconde, la milliseconde compte. »

La protection accrue doit être obtenue tout en conservant la dextérité requise pour actionner les nombreux boutons, commutateurs et cadrans sur les volants complexes de Formule 1.

« Nous ne pouvons pas complètement changer ce côté-là car ils doivent avoir ce niveau de sensation, en particulier avec quelque chose comme leurs gants avec tout ce qu’ils doivent opérer », a déclaré Masi. « C’est pourquoi nous avons ce test pratique pour obtenir leurs commentaires dans une situation réelle. »

Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et George Russell étaient les pilotes qui ont participé. Mercedes et Ferrari sont équipées d’équipements de protection du conducteur par Puma, McLaren par Sparco, Aston Martin par Alpinestars et Williams par OMP.

Le responsable de la sécurité des concurrents et des usagers de la route de la FIA, Nuno Costa, a supervisé le projet et suivi l’essai à Istanbul le week-end dernier. Par la suite, Ricciardo a déclaré qu’il ne pouvait pas faire la différence entre les gants prototypes et ses gants habituels.

« Je savais que j’allais les utiliser, mais après coup, je ne savais pas que je les utilisais », a déclaré Ricciardo. « Alors j’essaie de dire que c’est une bonne chose – je n’ai pas remarqué la différence.

«Mais je ne suis pas très pointilleux avec mon kit et tout ça, donc je ne suis pas si particulier. Mais [it was] tout à fait bien pour moi. C’est un bel ajout sans aucun inconvénient, vraiment.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :