Premier test pour le Barça de Ortega

23/08/2021 à 23:03 CEST

Une semaine après son retour au travail pour le début de la pré-saison, le nouveau Barça dirigé par Carlos Ortega jouera son premier match amical ce mardi quelques heures seulement après le retour d’un séjour aussi profitable que les années précédentes, en grande partie grâce aux excellentes installations du Comú d’Encamp.

Ce sera à 21h00 (en direct sur Esport 3) dans le Tournoi de Granollers contre une équipe valaisanne qui vient de perdre deux matchs amicaux à l’extérieur contre les rivaux de Trunio (38-33 contre le Fenix ​​​​Toulouse et 37-31 contre l’USAM Nîmes).

La rencontre permettra de voir les Le gardien argentin Leo Maciel, l’ailier gauche Ángel Fernández et l’arrière droit français Melvyn Richardson font leurs débuts au Barça. Il n’affrontera pas l’autre signature, l’Egyptien Ali Zein, qui se remet d’une fracture du deuxième métacarpe de la main droite.

L’équipe du Barça aura encore un deuxième match amical le 2 septembre sur le court Liberbank Cantabria Sinfín juste deux jours avant le parquet de la Supercoupe d’Espagne contre ABANCA Ademar qui seront également contestées les terres cantabriques (à Torrelavega).

Ce match amical signifiera le retour à la compétition des sept nouveaux médaillés olympiques barcelonais. Les Gaulois Dika Mem, Ludovic Fàbregas, Timothey N’Guessan et Melvyn Richardson ont remporté l’or après avoir vengé la défaite il y a cinq ans en finale contre le Danemark, tandis que les Espagnols Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez et Ángel Fernández ont obtenu le bronze grâce à sa victoire. contre une équipe égyptienne dans laquelle Ali Zein n’était pas présent en raison de la blessure survenue en demi-finale.

Ortega dirigera son premier match avec le Barça mardi

| FCB

Comme les années précédentes, L’expédition a été reçue ce lundi par Xavier Fernández Carrió, ministre des Sports, de l’Enfance et de la Jeunesse du Comú de Encamp. L’entraîneur Carlos Ortega et le capitaine Gonzalo Pérez de Vargas ont remercié le traitement reçu.

« On se sent très bien à Encamp et je tiens à remercier la conseillère pour toutes les facilités. Cette année a été un peu plus courte mais nous nous sentons très bien dans l’hôtel et dans les installations où nous pouvons travailler de manière fantastique. Nous venons ici depuis de nombreuses années et nous espérons que cette collaboration dure dans le temps et qu’elle nous apporte la chance que la section a eue la saison dernière”, a-t-il expliqué un Ortega satisfait.

Pérez de Vargas est une assurance pour le but du Barça

| FCB

“Je tiens à remercier le conseiller, toute son équipe, la communauté d’Encamp d’être là et de travailler dans les meilleures conditions. Quand les joueurs entendent le mot pré-saison, nous savons tous que ce sera difficile mais nous savons que lorsque nous venons en Andorre, est un très important de la saison et ici nous le faisons dans les meilleures conditions. C’est une tradition de venir ici et cela nous a donné beaucoup de joies », a-t-il déclaré. Gonzalo, un prodige de régularité et de solvabilité.