Premier tour – Copa del Rey 2021-2022 : Quand aura lieu le tirage au sort

15/11/2021 à 15h41 CET

Le tirage au sort du premier tour de la Copa del Rey, auquel participent déjà les équipes First, à l’exception des quatre qui participeront à la Supercoupe -Atlético de Madrid, Barcelone, Athletic et Real Madrid-, aura lieu le jeudi à 16h00 30 heures au siège de la Fédération espagnole de football à Las Rozas.

Alors que ces quatre équipes seront exemptées lors des deux premiers tours, le reste du « premier » entrera déjà en action. Dans ce premier tour, dix seront jumelés aux équipes territoriales qui décideront du tour précédent ce mercredi : Nalón-Solares Medio Cudeyo, Utrillas-Injerto, Aldeano-Unami, Victoria-Hernani, San Agustín del Guadalix-Mora, CFI Alicante- Ceuta 6 juin, Villa de Fortuna – Atlético Espeleño, Laguna-Jaráiz, Mollerussa-Penya Independent et Huracán Melilla-Atarfe Industrial.

Quatre autres équipes de la catégorie la plus élevée affronteront les quatre demi-finalistes de la RFEF Cup (Ebro, Guijuelo, Leioa et Córdoba) et les deux autres affronteront deux équipes de Segunda B (Segunda RFEF).

Les représentants de la deuxième division, à l’exception de la Real Sociedad B, en tant que filiale de la Real Sociedad, affronteront les équipes de deuxième et première RFEF, cette catégorie qui proposera également dix duels directs.

Les matchs auront lieu le 30 novembre, le 1er ou le 2 décembre dans les terrains des clubs de catégorie inférieure tant qu’ils répondent aux exigences minimales établies par la Fédération, et dans le cas d’être du même, l’ordre sera marqué par l’extraction de la première boule.

Équipes participant au tirage au sort :

– Première division : Séville, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Celta, Grenade, Osasuna, Cadix, Valence, Levante, Getafe, Alavés, Elche, Espanyol, Majorque et Rayo Vallecano.

– Deuxième division (hors Real Sociedad B pour des raisons de dépendance à la Real Sociedad) : Huesca, Valladolid, Eibar, Leganés, Almería, Girona, Sporting Gijón, Ponferradina, Las Palmas, Mirandés, Fuenlabrada, Málaga, Oviedo, Tenerife, Saragosse, Cartagena , Alcorcón, Lugo, Burgos, Amorebieta et Ibiza.

– Première RFEF : Sabadell, UD Logroñés, Castellón, Albacete, Zamora, Unionistas Salamanca, Leonesa, Rácing Ferrol, Calahorra, Tudelano, SD Logronés, Real Unión, FC Andorra, Gimnástic Tarragona, Alcoyano, Cornellá, Linares Deportivo, UCAM Murcia Fernando Isleño, Algeciras, Atlético Sanluqueño, Badajoz, San Sebastián de los Reyes, Estrémadure, International DUX de Madrid, Talavera de la Reina, Rayo Majadahonda, Deportivo Coruña et Atlético Baleares.

– Deuxième RFEF : Arenteiro, Ceares, Cayón, Gernika, Europe, Eldense, Unión Adarve, Gimnástica Segoviana, Vélez, Xerez Deportivo, Ibiza Islas Pitiusas, Mensajero, Águilas, Cacereño, Peña Sport, Rácing Rioja, Teruel, Marchamalo, Cristo Atlético, Atlético Pulpileño, Náxara, Bergantiños, San Roque Lepe, Brea, Andratx, Llanera, Alzira, Calvo Sotelo Puertollano, San Juan, Atlético Mancha Real et Panadería Pulido San Mateo.

– Demi-finalistes de la Coupe RFEF : Ebro, Guijuelo, Leioa et Córdoba.

– Vainqueurs du tour précédent : Nalón-Solares Medio Cudeyo, Utrillas-Injerto, Aldeano-Unami, Victoria-Hernani, San Agustín del Guadalix-Mora, CFI Alicante-Ceuta 6 juin, Villa de Fortuna – Atlético Espeleño, Laguna-Jaráiz , Mollerussa-Penya Independent et Huracán Melilla-Atarfe Industrial.