Premier tour: victoire pour Amazon alors que la Cour suprême bloque l’accord de vente au détail Future-Reliance

Vendredi, le géant du commerce électronique Amazon a remporté une victoire majeure, la Cour suprême confirmant la décision de l’arbitre d’urgence (EA) du Centre d’arbitrage international de Singapour empêchant Future Retail (FRL) de poursuivre son accord de fusion de 24 713 crores avec Reliance Retail.

Un banc dirigé par le juge RF Nariman a statué qu’une sentence d’une EA est exécutoire en vertu de la loi indienne sur l’arbitrage et la conciliation, rejetant ainsi l’argument avancé par FRL selon lequel une EA n’est pas un arbitre en vertu de la loi indienne car le terme ne trouve aucun mention dans les statuts.

Le CS a déclaré que l’ordonnance EA est une ordonnance au titre de l’article 17 (1) et peut être exécutée en vertu de l’article 17 (2) de la loi sur l’arbitrage et la conciliation. Elle a en outre estimé qu’une telle sentence ne peut être portée en appel en vertu de l’article 17(2) de la loi.

La cour suprême a déclaré que la pleine autonomie des parties est donnée par la loi sur l’arbitrage pour qu’un litige soit tranché conformément aux règles institutionnelles qui peuvent inclure des AE délivrant des ordonnances provisoires, qualifiées de « sentences ». « De telles ordonnances sont une étape importante pour désengorger les tribunaux civils et fournir des mesures provisoires rapides aux parties. De telles ordonnances sont visées et sont rendues en vertu de l’article 17 (1) de la loi sur l’arbitrage », a déclaré le tribunal. Les juges ont déclaré qu’il est « tout à fait incorrect de dire que le paragraphe 17(1) de la Loi exclurait les ordonnances d’une EE.

Rejetant la position de FRL selon laquelle l’ordonnance de l’EA est une « nullité » en l’absence d’une convention d’arbitrage, l’ordonnance du SC a déclaré « une partie (FRL) ne peut pas être entendue pour dire, après avoir participé à une procédure de sentence d’urgence, avoir accepté les règles institutionnelles faites à cet égard, qu’elle ne sera pas liée par la suite par la décision d’une EA ».

Ce faisant, le SC a accepté l’ordonnance du 2 février du juge unique de la Haute Cour de Delhi qui avait empêché FRL de conclure l’accord. Le juge unique avait déclaré dans son ordonnance que l’EA avait à juste titre rendu la sentence et que celle-ci était exécutoire de la même manière que celle d’une ordonnance d’un arbitre. Elle avait déclaré qu’elle était clairement d’avis que l’EA avait agi à juste titre contre FRL et que sa sentence n’était pas nulle. L’ordonnance du juge unique a ensuite été suspendue par le banc de la division, à la suite de quoi Amazon avait fait appel devant la SC.

Le prix EA a été décerné en octobre 2020, à la suite de quoi Amazon avait demandé son caractère exécutoire en empêchant FRL de poursuivre la transaction.

Bien que l’ordonnance de vendredi de SC portait sur la question limitée de l’applicabilité de l’ordonnance de l’EA et non sur le fond de l’affaire, il s’agit néanmoins d’un énorme revers pour FRL car elle bloque effectivement l’approbation finale de la fusion FRL-Reliance Retail par Mumbai. siège du Tribunal national de droit des sociétés. Le SC avait autorisé la magistrature à poursuivre les audiences, mais l’avait empêché de rendre une ordonnance définitive jusqu’à ce qu’il ait statué sur l’affaire.

FRL devra désormais attendre l’ordonnance définitive de la SIAC qui a conclu les auditions le mois dernier. Une fois la commande définitive de la SIAC intervenue, tous les cas découlant de la commande de l’EA deviendront infructueux.

En outre, FRL a déclaré qu’elle utiliserait tous les recours juridiques disponibles devant elle. Les experts juridiques ont déclaré maintenant que le SC a jugé qu’aucun appel ne serait interjeté devant le banc de division du HC en vertu de l’article 37 de la loi sur l’arbitrage contre une ordonnance d’exécution d’une ordonnance d’une EA (juge unique), FRL peut s’adresser au SC et demander un sursis l’ordonnance du juge unique qui a bloqué l’accord FRL-Reliance Retail.

La lutte entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’arbitre d’urgence de Singapour a rendu une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui a acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail a violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un non -clause de concurrence.

