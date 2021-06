Premier vol de CopterPack, le drone humain | La technologie

in

D’Australie, nous vient cette combinaison volante qui permet à n’importe qui de se déplacer comme s’il s’agissait d’un drone. Comment ça marche?

Il existe pas mal de combinaisons de vol ou de jetpacks, mais la plupart fonctionnent au carburant, car le transport d’une personne demande beaucoup d’énergie. CopterPack est une combinaison de vol électrique à piles, donc il ne pollue pas.

Un autre avantage qu’il procure, très important dans ce type de technologie, est le faible bruit. Les combinaisons de vol avec moteurs à essence font beaucoup de bruit, elles ne peuvent donc pas être utilisées en milieu urbain ou là où il y a beaucoup de monde.

Comme nous le voyons dans la vidéo suivante, ce qui ressort le plus à ce sujet Pack Copter ils sont les deux énormes hélices, qui simulent un drone. Ils font 90 centimètres de diamètre, ils sont donc assez gros :

Ces énormes hélices rotatives sont nécessaires lors de l’utilisation de batteries, car le manque de puissance d’un jet est compensé par le diamètre des hélices. Un authentique drone humain.

Ces moteurs sont reliés au moyen d’un boîtier en nanotubes de carbone au support à l’arrière, et aux batteries que le pilote transporte derrière. Batteries étonnamment petites, par rapport au reste de la combinaison.

L’engin volant est contrôlé au moyen de quelques commandes que le pilote porte dans ses mains. On suppose que chacun est en charge d’une hélice, et selon qu’ils tournent plus ou moins vite, les virages se produisent.

Ce qui est le plus surprenant dans la vidéo, c’est l’extraordinaire stabilité du CopterPack. Les virages sont fluides et efficaces, et l’atterrissage se fait sans incident.

Il nous manque beaucoup de données, telles que combien de temps dure la batterie, ou à quelle hauteur et à quelle vitesse elle peut atteindre.

Et il y a des aspects très flous, comme sécurité des pilotes. Au point que ça n’existe pas : c’est juste une personne en combinaison matelassée, et deux moteurs sur le dos. Une chute de plusieurs mètres peut être fatale. Et il n’y a pas de moteur de sécurité auxiliaire. Nous supposons que c’est un aspect qu’ils amélioreront.

La société australienne CopterPack proposera plus d’informations sous peu, sur son site internet. Mais ce début semble assez prometteur.