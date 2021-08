Premier vs Liga vs Serie A : quel est le meilleur ?

16/08/2021 à 18:15 CEST

Nous avons déjà vécu le premier jour du Ligue espagnole, avec des victoires pour le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético de Madrid, et le première ligue, avec des triomphes de Liverpool, Manchester United et Chelsea, et des crevaisons de Manchester City, qui est tombé à Tottenham Hotspur, et Arsenal. La Une série Cela commencera ce week-end prochain, avec l’attrait de continuer à voir Cristiano Ronaldo dans une Juventus qui tentera de se reconstruire face à un Inter Milan qui a fait de nombreuses victimes.

La question qui ne revient pas chaque année est claire. Quelle est la meilleure ligue de toutes ? Pendant des années, le favori a été les Espagnols, avec le couple Real Madrid-Barcelone comme drapeau, avec les équipes les plus fortes du monde et avec Cristiano Ronaldo et Leo Messi comme grandes stars. Mais tout est fini. ETLe Portugais est parti en 2018, Messi cet été et si Madrid n’a pas mis le pied sur une finale de Ligue des champions depuis le départ de Cristiano, Barcelone ne l’a plus fait depuis 2015. De plus, cette finale à Kiev était la dernière dans laquelle il y avait une équipe espagnole, depuis l’Atlético de Madrid Une baisse a également commencé en Europe, peu importe combien ils ont remporté le championnat la saison dernière.

Le manque de ressources des grandes équipes espagnoles a abaissé leur niveau par rapport au reste des équipes européennes, tandis que les modestes ont continué à être à la traîne, sans la force économique pour rivaliser avec les salaires et les effectifs extérieurs. C’est là que la Premier League a gagné en potentiel. Leurs contrats télévisuels, notamment celui signé avec Sky Sports en 2015, ont fait de la compétition anglaise la plus attractive en termes d’argent. Personne ne peut payer les salaires qui sont payés au Royaume-Uni et c’est pourquoi ils Bruno Fernandes, Romelu Lukaku, Mohamed Salah, Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Pierre-Emerick Aubameyang et bien d’autres, choisissez de partir ou de rester dans le Premier.

Et cet investissement est remarqué non seulement dans les jetons millionnaires, mais aussi dans le domaine du jeu, où deux des trois dernières finales de Ligue des Champions ont été dominées par des équipes anglaises, tandis qu’en Europa League, il y a eu trois finalistes anglais sur les six derniers, dont la finale 100% britannique de 2019.

Où est la Serie A dans ce trio ? Ses avantages fiscaux pour les salaires astronomiques des joueurs l’ont rendu attractif ces dernières années, notamment après la baisse intervenue après les années 1990 et le début des années 2000. Les footballeurs aiment Cristiano Ronaldo Ils y ont jeté leur dévolu après avoir quitté le Real Madrid, mais la vérité est que les Italiens sont encore loin du meilleur niveau mondial, bien que leur compétition soit divertissante en raison du nombre d’alternatives au titre. Naples, Milan, l’Inter, la Juventus, l’Atalanta, Rome et même la Lazio peuvent remporter la Ligue. Mais ils ont du mal à étendre leur héritage. Le cas le plus clair est celui de l’Inter, le nouveau champion de la ligue en 2021, mais faute de moyens, il a dû se débarrasser de son meilleur joueur, Lukaku, et de son entraîneur, Antonio Conte.

Et derrière ces trois-là, se serre la Ligue 1. Le championnat de France rassemble de nombreuses stars, mais leur problème, c’est qu’elles sont toutes dans la même équipe. Neymar, Leo Messi et Kylian Mbappé ce sont trois monstres, mais dans la même cage. Un simple pas en avant en Europe de clubs comme l’Olympique Lyon, l’Olympique de Marseille et Lille, champions du championnat la saison dernière, ferait qu’on commence à compter sur eux aussi.