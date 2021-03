Première affiche de Wrath of Man de Guy Ritchie avec Jason Statham ⋆ .

]]>]]>

Avec la première bande-annonce qui devrait atterrir ce lundi, une affiche a été publiée pour le prochain thriller d’action du réalisateur Guy Ritchie Colère de l’homme mettant en vedette son serrure, réserve et deux barils fumants, Arracher et Revolver la star Jason Statham; jetez un œil ici…

Un nouveau gardien de sécurité mystérieux et aux yeux sauvages (Jason Statham) surprend ses collègues lors d’un braquage dans lequel il libère de manière inattendue des compétences de précision. L’équipage se demande qui il est et d’où il vient. Bientôt, le motif ultime du tireur d’élite devient clair alors qu’il prend des mesures dramatiques et irrévocables pour régler un compte.

Le film présente un casting qui comprend Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Laz Alonzo, Raúl Castillo, Deobia Oparei, Eddie Marsan et Scott Eastwood.

Wrath of Man arrive en salles le 7 mai.

