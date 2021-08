Première affiche pour Spencer avec Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana ⋆ .

]]>]]>

Avant sa première mondiale à la Mostra de Venise le mois prochain, STXfilms a dévoilé la première affiche teaser de Spencer, le nouveau drame biographique du réalisateur Pablo Larrain (Jackie, L’histoire de Lisey) qui voit Kristen Stewart jouer le rôle de la princesse Diana. Vérifiez le ici…

Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles s’est depuis longtemps refroidi. Bien que les rumeurs d’affaires et de divorce abondent, la paix est ordonnée pour les festivités de Noël au domaine Queen’s Sandringham. Il y a manger et boire, tirer et chasser. Diana connaît le jeu. Mais cette année, les choses seront bien différentes. SPENCER est une imagination de ce qui aurait pu se passer pendant ces quelques jours fatidiques.

Spencer voit Kristen Stewart aux côtés de Sean Harris, Sally Hawkins, Jack Farthing et Timothy Spall. Il sortira en salles plus tard cette année après sa première à Venise le 3 septembre.

]]>]]>

Lien source