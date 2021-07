Première amère pour l’Espanyol

La poudre à canon manquait et le rythme manquait. L’Espanyol a accusé les vacances dans un match pour commencer la préparation contre Las Palmas qui a profité de la seule chance claire du match pour prendre le choc. Son but a été marqué par un ancien joueur du Barça, Mujica, dans un oubli défensif typique de la pré-saison.

Sans nouveaux visages, contre un rival qui était un adversaire dans le deuxième enfer de la saison dernière et sans nouvelles. L’Espanyol, sans nouveaux visages, avec le bloc de l’année dernière, a fait ses débuts avec une première mi-temps à charger les jambes, pour réactiver le corps après des semaines d’inactivité. L’équipe canarienne a pris un meilleur départ, ayant la première chance du match à 20 minutes. C’est Lemos qui a forcé Oier à faire le premier arrêt de la saison.

Cela a servi de sonnette d’alarme à l’Espanyol, qui a accéléré le rythme et a commencé à sortir la tête du territoire offensif. Embarba lui a mis un excellent ballon pour le tir d’un Dídac qui a touché le premier but du match. Aussi De Tomás au bord de la pause qui pourrait laisser l’Espanyol avec un avantage avant la pause.

Les jambes fraîches de la seconde mi-temps n’ont pas sauté dans le rythme du match et les deux équipes ont continué avec leur version plus grise. Quelque chose de plus que normal à ce stade de la pré-saison. Juste un tir qui s’est approché du but de Diego López et aucune production offensive des Bleu et Blanc.

Puis est venu le désordre défensif qui a coûté un match dont le tableau de bord était écrit. Un livre 0-0. Mais une balle rebondie, dans l’espace, d’Ariday est partie Mujica seul contre Diego López et n’a pas pardonné. Il l’a abaissé avec sa tête et a sorti un fouet plat du livre pour mettre le 0-1 à dix minutes de la fin.

C’est alors que l’Espanyol a connu ses meilleures minutes mais la poudre à canon n’était pas incontrôlable. Tout d’abord, l’assistant a invalidé une pièce où Wu Lei a été laissé seul devant le but de l’équipe canarienne. Justito. Mais immédiatement après, l’attaquant chinois s’est tenu seul dans la surface mais le gardien de but lui a refusé un but qui doit être marqué oui ou oui.

La meilleure nouvelle, cela ne fait que commencer. Tout le monde aime commencer à gagner mais l’important en pré-saison est loin des résultats. Prochain arrêt, Rayo Vallecano.