Première apparition publique de Renée Zellweger avec son nouveau petit ami de 10 ans son cadet

Sans que ce soit un secret, Renée et Ant ont entamé une relation qui s’est rapidement renforcée. La première fois qu’ils ont été attrapés par les paparazzi, c’était fin juin et depuis lors, ils ont été vus se tenant la main sur la plage ou à vélo à Laguna Beach, en Californie, l’endroit qu’Anstead a choisi pour commencer une nouvelle vie après leur divorce.

Visiblement, Renée a passé plusieurs jours chez son copain, buvant un café sur l’un des balcons de la chambre qui donne sur la plage.

Renée Zellweger et Ant Anstead, (Instagram.)

Maintenant, pour rendre cette relation plus formelle, Renée et Ant ont assisté à leur premier événement public le week-end dernier. Mais il ne s’agissait pas du genre d’événements auxquels l’actrice oscarisée est habituée, mais d’une nuit dans laquelle Anstead était le protagoniste car cela avait à voir avec son plus grand passe-temps : les voitures.

Il fait partie d’un groupe qui veut relancer la marque Radford Motors, qui a présenté sa nouvelle voiture de course Lotus Type 62-2. Zellweger était très excitée car elle a montré plusieurs photos avec les amis de son petit ami sur ses histoires Instagram.

Bien sûr, l’apparition de ce « nouveau couple » a volé la caméra à la présentation de la voiture mais ce sont eux qui ont grandement apprécié la soirée amusante.