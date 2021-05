Première attaque de Landa

11/05/2021 à 19:23 CEST

Le coton ne trompe pas et tachera tout grain de poussière caché. Les montagnes à vélo sont comme du coton. Maintenant, vous pouvez prendre le meilleur vélo et faire la course dans l’équipe la plus puissante. Si les forces ne sont pas celles attendues, les jambes sont noircies par l’effort et immédiatement vous ne pouvez voir que la distance sur un asphalte à travers laquelle les coureurs les plus aptes s’échappent. De même, dans ce sport, il n’y a pas de place pour les vantards, pour ceux qui promettent de gagner et ne livrent pas. Si vous êtes fort, si vous prenez le coton entre vos mains pour dépoussiérer le général, vous voyez immédiatement les intentions et la réalité des promesses faites, comme celles faites par Mikel Landa, le grand animateur du jour, un homme sur le attaque et un cycliste à rêver.

Landa s’est toujours sentie à l’aise au Giro; bien plus que dans le Tour et que dans une Vuelta où vous pouvez revenir cette année. Et il aime remarquer le chef d’équipe, de Bahreïn qui travaille le coton à la main pour dépoussiérer le général, faire avancer la course et découvrir qui est fort, qui peut suivre Landa et qui reste, quelques secondes (Evenepoel, Bardet, Yates et Martín ont donné 11), pour autre chose (Nibali, Hindley et Soler sont partis 34) ou dire adieu à tout rêve de porter à nouveau du rose, comme Almeida l’a fait l’année dernière, et qu’aujourd’hui il a perdu 4,21 minutes en référence à Landa, conduit par son grégaire, Pello Bilbao en tête, coupant des morceaux de coton pour révéler les taches du Giro.

Et Landa, à l’offensive, le cycliste qui a créé une religion autour de lui, en particulier en Euskadi, qui s’appelle le “ landismo ”, attaque à trois kilomètres de l’arrivée de la quatrième étape, la première montagne, sous un martyre de l’eau et du froid, et il découvre qu’Egan Bernal, tant qu’il ne lui dérange pas le dos, est en Italie pour gagner et qu’un Russe qui mène Astana, Aleksandr Vlasov, et le Britannique John Carthy, troisième de la Vuelta 2020, ne méprise pas le lutte pour la victoire. finale.

Il ne se soucie presque pas si l’évasion du jour triomphe sur la ligne d’arrivée (victoire de l’Américain Joe Dombrowski et avance de l’Italien Alessandro de Marchi). Landa, coton en main, est en Italie pour tenir sa promesse en début de course: «Pourquoi ne sera-ce pas ma première victoire dans une grande course?». Au moins, et avec quatre étapes, vous pouvez rêver.

C’est un Giro montagneux, avec peu de contre-la-montre, et Dieu merci car sinon les options de Landa seraient pratiquement nulles. Et comme il y a des pistes à vendre et à offrir, le cycliste de l’Alava peut paraître plus fort chaque jour qui passe, à chaque étape où l’attaque est possible pour un grimpeur fin comme lui. Demain, sur le chemin de la plage Adriatique, ce sera le jour pour reprendre des forces et regarder le sprint à distance de sécurité. Jeudi, en revanche, c’est un autre jour pour passer à l’attaque, sortir le coton du sac et profiter de la première vraie grande finale de la course pour tenter de gagner le temps avec le reste des favoris. Ou pour Bernal, Vlasov ou Carthy de commencer à s’inquiéter de la fureur de Landa.

Il était le podium 2015, la troisième place, sa meilleure position dans une course de trois semaines. Seuls deux cyclistes espagnols, et les deux deux fois, Miguel Induráin (1992 et 1993) et Alberto Contador (2008 et 2015) ont remporté le Giro. Landa, en 2019, a dû se sacrifier pour Richard Carapaz, alors que les deux dirigeaient Movistar. Puis il a raté le podium pendant 8 secondes. 2021 sera-t-elle votre année de grâce?