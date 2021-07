Première bande-annonce de Star Wars Visions : Star Wars passe à l’anime | Divertissement

Lors de l’Anime Expo Lite de ce week-end, Lucasfilm a présenté la première vidéo de sa nouvelle série, Star Wars : Visions.

Star Wars a toujours été étroitement lié à la culture japonaise. Après tout, toute la mythologie et les traditions de la culture Jedi sont assez inspirées par la tradition des samouraïs. Et George Lucas lui-même a reconnu que les films d’Akira Kurosawa ont beaucoup d’influence sur son travail.

Star Wars a eu de nombreux flirts que le manga japonais, mais sa présence n’est pas aussi abondante dans l’anime. Cela changera avec Star Wars : Visions, la nouvelle série animée Star Wars que Disney+ prépare.

Star Wars : Visions est composé de 9 courts métrages d’animation réalisé par autant de studios d’animation japonais. Ici vous pouvez voir la bande-annonce qui les révèle tous :

Comme on peut le voir, dans la liste il y a des studios japonais prestigieux de la stature de IG de production ou alors Déclencheur, qui ont produit des anime très populaires comme Ghost in the Shell, Kill la Bill, Batman Ninja, Golden Kamuy, Japan Sinks, etc.

Ce sont les titres de les neuf courts métrages inclus dans Star Wars: Visions, et quelle étude les produit :

Le Neuvième Jedi – Production IG Akakiri – Science Saru T0-B1 – Sciencie Saru The Duel – Kamikaze Douga Lop & Ocho – Geno Studio Tatooine Rhapsody – Studio Colores The Twins – Trigger The Elder -Trigger The Village Bride – Kinema Citrus

Les seules études qui se répètent avec Science Saru et Trigger, avec deux courts métrages chacune.

“Nous voulions que ce soit aussi authentique que possible pour les studios et les créateurs. L’idée était que c’est leur vision, inspirée de tous les éléments de la galaxie Star Wars qui les ont inspirés”, a expliqué le producteur exécutif James Waugh lors de la présentation.

Les courts métrages aborderont toutes sortes de genres et de thèmes récurrents dans l’anine japonaise : drame, action, comédie, romance…

Le court La mariée du village, par exemple, il sera inspiré des films de samouraïs japonais, mais avec un sabre laser.

T0-B1 a un ton plus léger, avec un air de comédie, et rend hommage au manga mythique Astro Boy, ça a tout commencé.

Des courts métrages très variés et très différents pour profiter de Star Wars du point de vue de la culture japonaise. Une fusion absolument parfaite et naturelle.

Star Wars : Visions premières sur Disney + le 22 septembre.