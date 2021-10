Première bande-annonce de Tom Holland Uncharted Movie Leaks

Tom Holland jouera dans le très attendu film Uncharted du réalisateur de Zombieland Ruben Fleischer, et maintenant ce qui semble être la première bande-annonce a été divulgué en ligne. Malheureusement, cette séquence n’est pas très bonne, car elle a apparemment été capturée dans un enregistrement hors écran.

Néanmoins, cela nous donne un premier aperçu de Holland réalisant une scène d’action rappelant la scène de l’avion cargo d’Uncharted 3. Nous avons également un aperçu de Mark Wahlberg dans le rôle de Sully. Il s’agit d’une bande-annonce très courte qui ressemble plus à un teaser ou à un grésillement qu’à une bande-annonce complète.

Le film Uncharted, qui met également en vedette Antonio Banderas, sortira dans les salles en février 2022. Cela a été très long à venir, car Sony travaille sur le film depuis une décennie, avec de nombreux scénaristes, réalisateurs et acteurs différents qui montent à bord et abandonnent au fil des ans.

Quant à Tom Holland, on le verra ensuite dans Spider-Man: No Way Home de décembre.

En termes de franchise de jeu, la prochaine version est Uncharted: Legacy of Thieves Collection, qui arrivera sur PlayStation 5 et PC en 2022. Il comprend des versions mises à jour d’Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy.