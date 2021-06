Première bande-annonce du spin-off de SpongeBob SquarePants The Patrick Star Show ⋆ .

Nickelodeon a publié une bande-annonce pour le Bob l’éponge Carré série dérivée, Le Patrick Star Show qui suit l’étoile de mer préférée de tous à la maison avec sa famille où il anime sa propre émission de variétés imaginaire ; jetez un oeil ici…

Le Patrick Star Show suit un jeune Patrick Star vivant à la maison avec sa famille, où il anime sa propre émission pour le quartier depuis sa télévision transformée en chambre. Sa petite sœur, Squidina, travaille dans les coulisses pour s’assurer que le spectacle de Patrick se déroule toujours sans heurts, tandis que ses parents, Bunny et Cecil et son grand-père, GrandPat, soutiennent chacun Patrick de manière hilarante et absurde. Les aventures imprévisibles de la famille Star informent souvent, intègrent et parfois même interfèrent avec l’émission télévisée de Patrick, mais une chose est sûre : sa vie bizarre fait toujours de la grande télévision !

Le Patrick Star Show devrait être présenté en juillet.

