Première bande-annonce pour No Sudden Move ⋆ . de Steven Soderbergh

]]>]]>

HBO Max a publié une première bande-annonce pour Pas de mouvement soudain, le nouveau thriller policier du réalisateur Steven Soderbergh, qui présente une distribution d’ensemble de stars qui comprend Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brendan Fraser, Noah Jupe, Julia Fox et Amy Seimetz .

Regardez le teaser ici…

Selon la date limite, Pas de mouvement soudain se déroule à Detroit en 1955 et «se concentre sur un groupe de petits criminels qui sont embauchés pour voler ce qu’ils pensent être un simple document. Lorsque leur plan tourne terriblement mal, leur recherche de qui les a embauchés – et dans quel but ultime – les fait passer à travers tous les échelons de la ville déchirée par la race et en évolution rapide.

Pas de mouvement soudain est prévu pour la première à Tribeca le 18 juin et sortira sur HBO Max aux États-Unis le 1er juillet.

]]>]]>

Lien source