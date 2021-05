Première biographie officielle autorisée des charpentiers à venir cet automne

Aujourd’hui, la première biographie officiellement autorisée du légendaire duo pop frère, le Charpentiers, a été annoncé. La biographie définitive de l’un des artistes du disque les plus durables et les plus aimés de l’histoire – les Carpenters – sera racontée pour la première fois du point de vue de Richard Carpenter, à travers plus de 100 heures d’entretiens exclusifs et quelque 200 photographies des archives personnelles de Richard, beaucoup n’ont jamais été publiés. Charpentiers: l’héritage musical arrive en librairie le 19 octobre.

Le livre a été écrit par Mike Cidoni Lennox et Chris May, avec une introduction de Richard Carpenter. Le premier a enregistré 40 ans en tant que journaliste de divertissement, avec des signatures pour des points de vente comme Billboard et Variety. May, co-auteur du livre, est un expert et historien de Carpenters, ainsi qu’un modérateur et contributeur de seize ans pour le populaire forum en ligne Carpenters à A&M Corner.

Il y a eu plusieurs livres explorant la vie et la musique de ce duo bien-aimé, mais aucun n’a été officiellement autorisé ou n’a reçu le type d’accès que Lennox et May avaient pour Carpenters: The Musical Legacy.

«Dans Carpenters: The Musical Legacy, Richard Carpenter raconte son histoire pour la première fois. Avec candeur, cœur et humour, il jette un nouvel éclairage sur les épreuves et les triomphes des Carpenters – une œuvre qui reste l’étalon-or de la pop mélodique. Cette biographie définitive magnifiquement illustrée, avec des interviews exclusives et des photographies inédites, est un incontournable pour tout fan de Carpenters », lit-on dans la description officielle du livre.

Après être devenues plusieurs millions de ventes, les superstars primées aux Grammy Awards avec leur percée de 1970 «(They Long to Be) Close to You», Richard et Karen Carpenter séduiraient les fans du monde entier avec une série de succès record, dont «Nous n’avons que Just Begun »,« Top of the World »et« Hier encore une fois ».

Carpenters: The Musical Legacy devrait sortir le 19 octobre via Princeton Architectural Press et est disponible en précommande.