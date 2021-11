Première de la bande-annonce des séries Pamela Anderson et Tommy Lee

L’esthétique de la bande-annonce nous emmène immédiatement au glamour des années 90, à l’époque où tout s’est passé. Et sans parler de la ressemblance des protagonistes avec Anderson et Lee, On dirait des clones ! Le maquillage et l’apparence de Lily sont identiques à ceux de Pamela, assortis à ses cheveux blond platine et même au maillot de bain rouge emblématique qu’elle portait dans Baywatch.

Pour sa part, Sebastian apparaît vêtu d’une voiture de collection, d’un pantalon en cuir sans t-shirt, de lunettes et des chaînes en argent qui ont marqué son look. Pam & Tommy fera sa première le 2 février 2022.

Découvrez la bande-annonce complète ici :