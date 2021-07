Première de “La Familia” contre le Japon sous le “syndrome de Juancho”

25/07/2021 à 21:42 CEST

L’équipe masculine espagnole fera enfin ses débuts à Tokyo 2020 ce lundi à 14h00 dans un duel contre le Japon vous avez émerveillé dans les semaines qui ont précédé les Jeux olympiques.

Et il le fera après des jours convulsifs marqués par le « veto » des Timberwolves à Juancho Hernangómez qu’il avait l’aval des médecins après la luxation de l’épaule survenue en amical contre la France.

Avec votre remplaçant, le nouveau joueur ‘taronja’ Xabi López-Arostegui pratiquement nouveau venu dans la capitale du Soleil Levant, Sergio Scariolo tentera de profiter du jeu pour continuer à ajuster ses pièces pour les prochains matchs déjà dans un panorama compétitif.

Avec deux ‘NBA’

44 ans après avoir été onzième à Montréal, Le Japon revient en tant qu’hôte des Jeux dans la catégorie hommes Et il le fait avec un effectif inconfortable qui vient de dépasser la Belgique (87-59) et de dépasser la puissante France (81-75) en amical avec un effectif dans lequel ses deux joueurs NBA brillent.

Ils sont l’attaquant Rui Hachimura (18,8 points et 5,5 rebonds en moyenne la saison dernière pour les Wizards de Washington) et l’attaquant Yuta Watanabe (4,4 points et 3,2 rebonds pour les Raptors de Toronto). De plus, ils ont naturalisé Gavin Earl Edwards (au centre) et Hugh Watanabe (en avant). Dommage, puisque Scariolo n’a jamais pu compter à la fois sur les Blaugrana Nikola Mirotic et Serge Ibaka.

Hachimura, aux côtés de Westbrook dans les Wizards

| .

Saitama, le début de tout

L’Espagne affrontera les Japonais aujourd’hui à la Saitama Super Arena, la piste où elle a été proclamée championne du monde pour la première fois en 2006 après avoir abusé de la Grèce dans une finale mythique (47-70) avec 20 points du coach basket du Barça Juan Carlos Navarro et Jorge Garbajosa (président de la FEB).

Sous les ordres de ‘Pepu’ Hernández, de cette équipe Pau Gasol, Marc Gasol, Rudy Fernández et Sergio Rodríguez survivent dans la famille’.

Sergio Scariolo fait pleinement confiance à ses joueurs

| .

L’équipe espagnole attend avec impatience et vous gagnez leurs débuts Après une longue préparation et sa voracité ne sera pas affectée par sa supériorité sur le papier face au Japon inexpérimenté dans un groupe concurrencé par deux rivaux très coriaces comme l’Argentine et la Slovénie du génie Luka Doncic.

« Le Japon est une équipe dangereuse. On l’a vu battre la Belgique avec une grande facilité puis même la France avec une performance impressionnante & rdquor;, a prévenu Sergio Scariolo.