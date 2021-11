Première de la saison 2 de Challenge All-Stars : découvrez les trois premières minutes

Le défi: All-Stars a été une explosion la première fois, avec la série Paramount + ramenant quelques OG pour concourir pour de l’argent sérieux.

La saison 2 est encore meilleure, avec d’autres favoris des fans de Jodi à Tyler à Tina qui reviennent pour la première fois depuis des années.

Maintenant, vous pouvez regarder les trois premières minutes de la première ci-dessous – nous apprenons à connaître à nouveau Tina, Brad revient, Jasmine parle d’être maman maintenant, et il y a beaucoup plus. Nous attendons avec impatience de nombreux défis impossibles et des moments extrêmement dramatiques :

La nouvelle saison tombe à partir du 11 novembre sur Paramount +, le premier des 10 épisodes.

Le défi : All-Stars Saison 2 : Rencontrez le casting des OG en compétition sur Paramount Plus

