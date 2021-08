in

Johnny Bananas est rejoint par Bill Simmons pour lancer la 37e saison de The Challenge. Ils discutent du statut de Johnny Bananas’s Challenge (3:20), de la comparaison de cette nouvelle saison avec les saisons passées (7:15) et décomposent les couples de colocataires, les candidats et les favoris de l’épisode 1 (21:54).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Bill Simmons

Producteur : Craig Horlbeck

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify