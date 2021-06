Première de la série Loki et Disney révèle que le méchant est fluide entre les sexes

in

Cela est parfaitement logique étant donné que le personnage peut devenir ce qu’il veut. Maintenant, je sais que l’univers Marvel a des chronologies compliquées, il y a des personnages qui meurent, puis ils reviennent et ainsi de suite. Ainsi, dans la série, il est placé avant tout ce qui est vu dans Infinity War. Nous voyons le anti-héros dans l’ère post-Avengers : Endgame quand le Tesseract a été volé. Il il.

Ici, Loki voyage dans le temps après que les Avengers l’ont capturé. À la surprise des fans, ils verront le Le côté le plus émotionnel et vulnérable de Loki. A tel point que les internautes ont fini en larmes après avoir regardé la série sur Disney Plus.

Chaque mercredi, vous verrez un nouvel épisode de Loki sur la plateforme de streaming. Alors préparez-vous à devenir accro au personnage de Tom Hiddleston.