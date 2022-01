Première de Mendilibar avec Alavés

01/01/2022 à 21h00 CET

Le nouvel entraîneur du Deportivo Alavés, José Luis Mendilibar fera ses débuts ce dimanche contre la Real Sociedad, dans un duel marqué par le coronavirus, correspondant au dix-neuvième tour de LaLiga Santander et clôturera le premier tour pour les deux équipes.

L’équipe de Saint-Sébastien est précisément la seule des équipes basques qui n’a pas entraîné l’équipe de Zaldibar en première division et pour laquelle ils ont beaucoup de sympathie, comme ils l’ont déclaré à plusieurs reprises.

Maintenant, il arrive au Glorious, situé à la 18e place du classement avec 15 points, le même que Getafe et Elche, et avec lequel l’objectif de permanence est fixé.

José Luis Mendilibar remplace Javi Calleja qui a quitté l’équipe de Vitoria avec un solde possible de 15 points et éliminé de la Copa del Rey.

Le Biscayen ne pourra pas compter sur Ximo Navarro et Pere Pons, blessés, en plus de deux autres absences, qui ont récemment été testés positifs au coronavirus.

Le stade Mendizorroza aura sa capacité limitée à 75% de sa capacité, selon la dernière décision du gouvernement basque en raison de l’augmentation des infections, même si cela n’empêchera pas tous les abonnés de l’équipe d’Albiazul d’aller encourager leur équipe pendant le mois de janvier suivant.

Le premier « une fois & rdquor; et dessin de l’entraîneur babazorro, pour tenter de remporter la victoire après presque deux mois, mais tout indique qu’il pourrait jouer avec Fernando Pacheco dans le but, une ligne de quatre défenseurs composée de Martín Aguirregabiria, Víctor Laguardia, Florian Lejeune et Rubén Duarte. Mamadou Loum et Tomás Pina pourraient former un couple au centre du terrain, tandis que les bandes seront occupées par Facundo Pellistri et Luis Rioja. Au sommet, Édgar Méndez et Joselu Mato pourraient être les hommes les plus avancés.

La Real Sociedad, toujours sans Rafael Alcántara « Rafinha », entame une nouvelle année avec le souvenir toujours valable des quatre défaites qui précèdent le match contre Alavés, contre lesquelles elle cherchera à mettre fin à cette crise des résultats.

Rafinha s’entraîne déjà à Zubieta mais son inscription ne prendra effet que ce lundi, donc ce match sera perdu dans lequel son aide aurait été très utile à une équipe touchée par des cas de coronavirus jusqu’à dix joueurs.

Les Donostiarras ont perdu le pouls au cours du dernier mois de compétition et sont passés de la tête du classement à des difficultés pour conserver leur place en Ligue Europa, bien qu’après les vacances de Noël, ils regardent de travers les équipes qui les précèdent, qui seraient très proches si ils remportent une victoire à Vitoria.

Les Gipuzkoans doivent s’améliorer de toute urgence car ils arriveront à ce jour avec sept buts encaissés lors des deux derniers matchs, au cours desquels ils ont abandonné la solvabilité défensive qui en faisait une équipe solide et reconnaissable jusqu’à très récemment.

Les dernières saisons ont été fructueuses pour l’équipe de Txuriurdin sur le terrain d’Alavés, puisqu’au cours des cinq matchs précédents, elle a remporté deux victoires et un match nul sur le terrain de Vitoria.

Imanol Alguacil ne pourra pas compter sur l’international pour ce match Mikel Oyarzabal, sanctionné pour son carton rouge contre Villarreal, et il est difficile de pressentir son suppléant alors que la discrétion a été maximale face aux absences dues au Covid-19.

Les habitants de Saint-Sébastien ont subi la dureté de la pandémie avec une dizaine de footballeurs touchés, la plupart d’entre eux se sont rétablis ces dernières heures mais savoir qui arrivera à l’heure est très difficile même pour le shérif lui-même, qui ne pourra pas trancher jusqu’au dernier moment.

Les files d’attente probables

Alaves : Pacheco ; Martín, Laguardia, Lejeune, Duarte; Loum, Pina, Pellistri, Rioja ; Edgar et Joselu.

Société réelle: Ryan ; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Aihen ; Merino, Turrientes, Silva; Januzaj, Sorloth et Djouahra ou Portu.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (Comité de Madrid).

Stade: Mendizorroza.

Heure: 18h30