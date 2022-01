Première de Netflix pour la semaine du 10 au 16 janvier

Netflix et ses premières pour la semaine du 10 au 16 janvier

Aujourd’hui, nous allons vous donner la liste complète des premières de séries et de films qui sont sortis du catalogue Netflix de la semaine du 10 au 16 janvier 2022, alors continuez à lire pour découvrir les nouveautés.

La deuxième semaine de janvier 2022 est arrivée avec les nouveautés au sein du célèbre Plate-forme de Netflix.

La vérité est qu’ils peuvent sembler peu nombreux, mais ils promettent beaucoup, et que dans le cas de la série, ils sont idéaux pour passer le temps dans ce que vous attendez des autres sorties de Netflix en janvier comme pourrait l’être le documentaire Neymar : le chaos parfait (25 janvier), la quatrième saison d’Ozark ou la troisième saison de Snowpiercer.

A noter que dans la semaine du 10 au 16 janvier, juste la moitié du mois, arrivent des titres de diverses nationalités.

Par exemple, le film français L’Origine du monde (11 janvier), qui succède à Jean-Lous, Le Comédien, un film mexicain, ainsi que File 81, une série de science-fiction produite par ni plus ni moins que James Wan, le cerveau derrière certains des meilleurs films d’horreur de la décennie tels que El conjuro parmi d’autres grandes productions.

Alors sans plus tarder, voici les premières de toute la semaine :

un

Premières séries sur Netflix

Archives 81 – 14 janvier

Cette série est basée sur un podcast du même nom consacré aux histoires effrayantes et à la science-fiction, qui confinent souvent au surnaturel.

Alors si vous êtes fan d’histoires à suspense et de séries ou films de ce genre, File 81 est clairement fait pour vous.

After Life : Beyond My Woman – Saison 3 – 14 janvier La Maison – 14 janvier 2

Premières de films sur Netflix

L’Origine du monde – 11 janvier

Ce film français est une comédie qui suit Jean-Louis, un homme qui découvre soudainement que son cœur a cessé de battre, mais qu’il est toujours en vie pour une raison quelconque.

Le noeud aswsino – 12 janvier Shameless – 13 janvier Le comédien – 14 janvier

L’intrigue principale concerne la façon dont le meilleur ami du protagoniste lui demande d’être son donneur de sperme, alors qu’il trouve sa place dans l’Univers.