Première de Netflix pour la semaine du 22 au 28 novembre

Netflix : Sorties de la semaine du 22 au 28 novembre | Instagram

Tout semble indiquer que la célèbre plateforme Netflix est plus que prête à montrer ses productions de Noël, car nous sommes plus près de terminer l’année que nous ne le pensons, alors maintenant nous n’avons plus qu’à en profiter.

Netflix se prépare déjà pour Noël et la dernière semaine de ce mois de novembre nous propose des premières sur le thème de Noël.

Au cours de ces sept jours, la plate-forme présente The Boy Who Saved Christmas and Elves, cependant, la deuxième partie de Masters of the Universe: Revelation et le spécial avec des images inédites Jonas Brothers Family Roast arrive également.

A ces premières s’ajoute Herida, un film dans lequel Halle Berry donne vie à une combattante des arts mixtes et qui représente en même temps les débuts de l’actrice dans le rôle de réalisatrice.

Alors sans plus tarder, voici les premières au sein de la plate-forme Netflix :

1

23 novembre

Maîtres de l’Univers : Apocalypse (Partie 2)

Doute raisonnable : récit de deux enlèvements

Rôti de la famille Jonas Brothers

Gaufre + Mochi célébrer les vacances

2

24 novembre

Coucher de soleil : le Golden Mile (T4)

Le garçon qui a sauvé Noël

Peti Roja

Une histoire bien réelle

Blesser

3

25 novembre

Super escrocs

F est pour la famille

4

26 novembre

Angèle

Académie du Chocolat

Un château pour Noël