Mal et Jo s’assoient pour parler de la première massive de trois épisodes de la série The Wheel of Time d’Amazon sur Prime. Ils sont rejoints par Zach Baron de GQ pour parler des romans fantastiques bien-aimés qui ont inspiré la nouvelle émission d’Amazon Prime, adaptant des contes fantastiques à l’ère Game of Thrones, et plus encore (03:35). Ensuite, ils s’entretiennent avec le showrunner de La Roue du temps, Rafe Judkins, pour donner vie aux livres, aux théories des fans de la première, Survivor, et plus encore (81:33).

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Invité : Zach Baron et Rafe Judkins

Producteurs : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

