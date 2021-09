Première déception pour Benítez ; Bielsa se sauve aux tirs au but

in

22/09/2021 à 00h40 CEST

.

Leeds United de Marcelo Bielsa a été sauvé aux tirs au but (5-6) et a atteint le deuxième tour de la Coupe de la Ligue après avoir éliminé Fulham dans un duel vierge. Les ‘Blancs’ devaient se qualifier sur onze mètres à Craven Cottage.

Rodrigo Moreno a marqué le premier penalty pour Leeds et la fusillade a duré après que Fulham a raté deux tirs et Leeds deux autres, et il a été décidé quand, après avoir marqué Stuart McKinstry le huitième coup, le Brésilien Rodrigo Muniz il n’a pas frappé la sienne.

La surprise du jour est venue avec l’élimination d’Everton de Rafa Benítez par les Rangers de Queen’s Park de la Coupe de la Ligue aux tirs au but (3-2).

Les ‘Toffees’, qui ont dû surmonter les buts de Charlie Austin pour QPR à deux reprises, ont renoncé aux tirs au but. Après quatorze tirs au but réussis d’affilée par les deux équipes, Tom Davies a raté pour Everton et s’est qualifié pour le QPR, du championnat (deuxième division anglaise).

C’est la première déception de la saison pour Benítez, arrivé à Everton cet été après le départ de Carlo Ancelotti.

Stoke City a également fait le tour, après avoir battu Watford (1-3) ; Sunderland, avec leur victoire contre Wigan (0-2) ou Southampton, en battant Sheffield (2-4).