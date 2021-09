Première des séries du 13 au 19 septembre

Netflix : premières de la série du 13 au 19 septembre | Instagram

A cette occasion, nous vous communiquerons toutes les premières de la série que la plate-forme Netflix apporte à ses abonnés du 13 au 19 septembre, alors continuez à lire pour savoir lesquels seront ajoutés à son catalogue.

Au cours de cette semaine, la troisième saison de « Sex Education », « The Squid Game » et « He-Man and the Masters of the Universe » sera intégrée au vaste Catalogue de la célèbre plateforme du logo rouge.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la semaine dernière, la nouvelle et dernière saison de l’une de ses séries phares, La Casa de Papel, est arrivée sur Netflix.

Cependant, cette nouvelle semaine, le troisième volet d’un autre de ses grands succès internationaux, Sex Education, fait de même.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, la plate-forme présente des nouveautés telles que He-Man and the Masters of the Universe, The Squid Game et Chicago Party Aunt.

Voici la liste complète des séries qui seront diffusées sur Netflix du 13 au 19 septembre :

He-Man et les Maîtres de l’Univers

Le ‘reboot’ de la célèbre fiction du même nom, des années 80, suit le prince Adam, qui découvre le pouvoir de Grayskull.

Un pouvoir qu’il doit utiliser pour défendre Eternia du maléfique Skeletor.

Première : 16 septembre

Éducation sexuelle

Dans le nouveau lot d’épisodes de la fiction mettant en vedette Asa Butterfield, Emma Mackey et Gillian Anderson, Otis fait face à de nouveaux défis, notamment l’adaptation aux règles imposées par le nouveau directeur de l’institut, et la naissance imminente de son frère.

Première : 17 septembre

Le jeu du calmar

L’intrigue suit un groupe de personnes, sans rien en commun, qui décident de rejoindre un jeu mystérieux dont le gagnant remportera plus de 45 millions de dollars.

Ce qu’ils ne savent pas, c’est que ce qu’ils vont mettre en jeu, c’est leur propre vie.

Première : 17 septembre

Chicago Party Tante

La fiction suit Diane Dunbrowski, surnommée la tante du parti.

Bien qu’elle ait atteint l’âge adulte, elle est toujours déterminée à s’en tenir à son mantra : « Si la vie vous donne des citrons, transformez cette merde en Mike’s Hard Lemonade. »

Première : 17 septembre

AUTRES SÉRIES PREMIÈRES

Jack Whitehall : Voyages avec mon père (Saison 5)

Première : 14 septembre

Les maisons de vacances les plus étonnantes du monde (saison 2)

Première : 14 septembre

La survie est le défi : Mission sur la montagne

Première : 14 septembre

Jouer avec le feu

Première : 15 septembre

Nickel! Etats-Unis

Première : 15 septembre

Elle connaît l’argent (première saison)

Première : 16 septembre

Les Kardashian (Saison Six)

Première : 17 septembre