Première étape de la stratégie de fixation des vaccins prise, besoin de plus

La semaine dernière, les importations d’un ensemble de vaccins étrangers ont été autorisées pour une utilisation d’urgence avec des conditions telles que l’exigence d’essai de transition étant levée.

Ayant complètement mal interprété l’offre disponible de vaccins nécessaires pour vacciner une population de plus en plus infectée, le gouvernement s’emploie maintenant à accélérer ce qui a été un déploiement extrêmement lent. Bien qu’il ait libéralisé la politique d’achat – le gouvernement des États, les hôpitaux et les entreprises peuvent désormais acheter des vaccins directement auprès des producteurs – ce qui est essentiel, c’est que la production locale soit accélérée et qu’elle soit complétée par des importations.

La capacité locale, à l'heure actuelle, n'est que d'environ 75 millions de doses par mois. Espérons que les importations seront bientôt une réalité avec des producteurs comme Pfizer ou Johnson & Johnson qui commenceront à distribuer des vaccins en Inde.

Ceci est important étant donné qu’il faudra un certain temps aux producteurs locaux pour augmenter leur production et que le gouvernement ne doit pas rebuter les fournisseurs en chipotant sur les clauses de prix ou d’indemnisation; tout retard aggravera ce qui est déjà des dommages excessifs. Le gouvernement doit respecter les prix pratiqués par les fabricants de vaccins et les subventionner dans la mesure où il veut aider les couches défavorisées; les autres devraient avoir accès au vaccin au prix du marché.

Pour ce faire, il doit offrir aux producteurs locaux comme le Serum Institute of India (SII) et Bharat Biotech un soutien financier significatif. SII, par exemple, aurait demandé une subvention de Rs 3.000 crore pour compenser la perte de production de vaccins non-Covid-19 en réponse à laquelle le gouvernement a approuvé des paiements anticipés de Rs 4.500 crore aux deux SII. et Bharat Biotech. Ce n’est pas le moment d’être parcimonieux, mais de veiller à ce que personne ne soit refoulé d’un centre de vaccination. Si le Centre l’a nié, plusieurs États se sont plaints de pénuries.

Il devrait y avoir une plus grande transparence maintenant puisque le Centre n’achètera que 50% des fournitures et que les gouvernements des États, les hôpitaux privés et les entreprises seront autorisés à acheter les 50% restants aux producteurs sur le marché libre. L’annonce suggère que les producteurs de vaccins seraient autorisés à facturer le prix qu’ils souhaitent, à condition qu’ils déclarent le prix à l’avance et, espérons-le, le déploiement se fera sans heurts.

Malgré un début prometteur à la mi-janvier, environ 127 millions de doses ont été administrées à ce jour. Avec des infections fraîches de plus de 2 lakh signalées chaque jour, permettre à toutes les personnes de plus de 18 ans de se faire vacciner est une bonne idée. Mais le gouvernement n’a pas non plus réussi à garantir un séquençage du génome suffisant pour détecter les souches en circulation. La souche à double mutant d’origine indienne, considérée par de nombreux experts comme la cause de la récente poussée, a été détectée début octobre 2020 grâce au séquençage du génome du virus à partir d’un échantillon. Si le séquençage du génome avait progressé au rythme requis, les scientifiques auraient pu reconnaître le potentiel destructeur de ce mutant et alerter les autorités.

Cependant, pour diverses raisons – le manque de direction, le manque de fonds ou la complaisance – les laboratoires semblent avoir perdu de leur élan entre novembre et janvier. Une troisième mutation ayant été découverte, le gouvernement doit maintenant fournir les ressources nécessaires pour que l’initiative ne soit pas perdue. Malgré les moyens, la stratégie de vaccination de l’Inde a été un super flop; nous devons à la fraternité médicale de se ressaisir.

