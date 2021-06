Après de multiples retards dus à COVID, F9 se dirige enfin vers le grand écran. Un an après la sortie originale, le film a finalement eu sa première avec un tapis rouge complet et tout. Alors, bien sûr, tout le monde devait sortir et montrer son soutien. Pour la première de F9, Vin Diesel et le casting ont partagé des looks glamour et même un doux clin d’œil à Paul Walker.