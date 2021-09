Première fois dans les chemins de fer indiens! La gare de Habibganj obtient la note GEM 5 étoiles pour sa conception écologique et durable

in

La certification de durabilité GEM vise à promouvoir la conception et le développement de bâtiments verts respectueux de l’environnement.

Pour la première fois chez Indian Railways, une gare réaménagée a reçu 5 étoiles GEM ! La gare Habibganj à Bhopal, dans le Madhya Pradesh, a reçu la note GEM 5 étoiles dans la certification de durabilité GEM par ASSOCHAM pour un projet vert, durable et respectueux de l’environnement. La certification de durabilité GEM vise à promouvoir la conception et le développement de bâtiments verts respectueux de l’environnement. ASSOCHAM, par le biais de cette initiative, attribue la note de certification de durabilité aux logements, aux résidences, aux commerces, au développement urbain, aux écoles, aux collèges, aux universités, aux bâtiments d’usine, aux bureaux, aux hôtels et aux développements connexes. Voici quelques-unes des principales initiatives vertes adoptées à la gare d’Habibganj d’Indian Railways :

Énergie solaire:

Environ 70 pour cent de l’électricité requise sera satisfaite par l’utilisation de l’énergie solaire. La demande électrique totale de la station est de 950 kW et la conception de la centrale solaire pour le chemin de fer est de 660 kW sur le modèle Resco.

Conservation d’eau:

Récupération des eaux de pluie pour la station et les structures de relocalisationGestion de l’eau par comptage, robinets d’eau aérés, système de double chasse et audit de l’eau

Utilisation de matériaux respectueux de l’environnement :

Matériau à teneur limitée en COV pour l’adhésif, les peintures, le mastic et le revêtement utilisés dans le projetUtilisation de CFC sans CFC, extincteur ainsi que système de suppressionUtilisation de matériaux recyclés comme l’acier, le verre, le ciment (à base de cendres volantes), les briques de cendres volantes, les blocs AAC , RMC, tuiles, etc. L’utilisation de la terre excavée du site et le solde est donné à d’autres industries de la construction afin d’éviter le dumping.

Utilisation d’équipements électriques économes en énergie :

Les équipements électriques tels que les lumières LED, le geyser, le ventilateur et le courant alternatif utilisés dans le projet ont des cotes BEE 5 étoilesPour une meilleure surveillance et un meilleur contrôle, tous les équipements électriques et électroniques ainsi que les capteurs sont connectés au SCADA.

Intégration avec le métro de Bhopal :

Connectivité directe avec le projet de métro de Bhopal prévu au niveau du hall, ce qui garantirait une expérience de voyage transparente pour les navetteurs, favorisant les transports en commun.

Sûreté et sécurité des passagers :

Surveillance à 100 % par vidéosurveillance de la zone de la gare, y compris le stationnement. Au total, 176 caméras ont été fournies à la station.

Fonctionnalités conviviales de Divyang :

La station entière est conviviale avec des installations telles que des rampes d’entrée, des ascenseurs et des toilettes, etc. De plus, les robinets d’eau sont conçus conformément à la loi américaine sur les personnes handicapées. Pour eux, une place de parking est également réservée.

