PREMIÈRE FOIS! Wilfredo Tovar a été élu joueur de la semaine dans le LVBP 2021-2022

L’infielder de la Lions de Caracas, Wilfredo Tovar, a été choisi par tous les journalistes, communicateurs et spécialistes en charge du vote comme Joueur de la semaine de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Le joueur expérimenté des Léones, après sa performance dans ce qui était la première semaine complète de matchs dans le ballon créole, a été choisi comme le meilleur joueur de toute la semaine dans le LVBP.

L’offensive de Wilfredo Tovar, lors de ces rencontres, lui a permis d’accumuler le nombre de voix nécessaire pour se pendre avec une telle reconnaissance.

Ici le rapport :

Wilfri est le joueur de la semaine ! ?? Il a été reconnu comme le meilleur joueur de la deuxième semaine de la saison 👏 Tovar a remporté le prix avec 50% des voix. Il a dépassé son partenaire Yosmany Guerra (29%) Wilfri était le leader de l’OBP (.524) et des coups (.783) dans la durée pic.twitter.com/U2IAvBnIiq – Lions de Caracas (@leones_cbbc) 1er novembre 2021

En 10 saisons dans le baseball vénézuélien, c’est la première fois que Wilfredo Tovar obtient ce prix, étant plus exact le seul joueur des Lions à l’avoir remporté était la grande ligue José Rondón.

Les hommes poilus ont joué un total de six matchs au cours de la semaine et Tovar faisait partie de l’alignement dans chacun d’eux en tant que troisième batte de l’alignement, lors du dernier match auquel ils ont joué, il a été placé comme frappeur désigné pour donner un peu de repos au joueur. .

Wilfredo Tovar a réussi 8 coups sûrs en 19 présences au bâton, conduisant en cinq points et marquant sept, frappant deux circuits et atteint 15 pads, menant la moyenne de base avec 0,524, cognant 0,789 et OPS avec 1,313.

Après avoir obtenu 50% des voix, battant son coéquipier, le Cubain Yosmany Guerra, qui occupait la deuxième place, Tovar, il a connu un début de campagne productif, avec une moyenne de 0,407 en huit matchs joués.

Rocket se dirige vers les tribunes pour Wilfredo Tovar, son deuxième de la saison. 🚀 @ leones_cbbc 🦁 a réussi 11 coups sûrs supplémentaires en deux matchs à Puerto La Cruz. # LaPasiónDeTodos | 📺: @LaTeleTuya pic.twitter.com/DCIOEflqZ6 – LVBP (@LVBP_Oficial) 31 octobre 2021

Photo gracieuseté de @leones_cbbc