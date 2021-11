Première fuite des spécifications de Google Pixel 6a, y compris le processeur

TL;DR

Une nouvelle rumeur suggère ce que pourraient être certaines des spécifications de Google Pixel 6a. Il semble qu’il pourrait atterrir avec le même chipset Google Tensor que les principaux téléphones. Cependant, le système de caméra pourrait être emprunté à des téléphones Pixel antérieurs.

Maintenant, nous avons nos premières rumeurs liées aux spécifications de Google Pixel 6a. Les gens de 9to5Google prétendent connaître ces spécifications grâce à un démontage APK. Bien que 9to5Google soit un site fiable et que l’équipe semble très confiante dans l’exactitude de ces spécifications, il s’agit toujours de rumeurs et doivent être traitées comme telles.

Fuite des spécifications du Google Pixel 6a

Selon 9to5Google, le Google Pixel 6a pourrait avoir le même processeur que les principaux téléphones Pixel 6. Ce serait le chipset Google Tensor, le premier processeur fabriqué par Google.

C’est une rumeur intéressante car elle rendrait l’appareil de la série A assez puissant avec un traitement de niveau phare. Ce serait également la première fois qu’un téléphone de la série A aurait le même processeur que les principaux appareils Pixel.

Cependant, les spécifications de Google Pixel 6a pourraient ne pas correspondre totalement à celles de la série principale. Selon 9to5Google, les systèmes de caméra à l’avant et à l’arrière du téléphone correspondraient davantage à ceux des téléphones Pixel précédents. Cela signifie qu’il n’y a pas de capteur principal 50MP et de matériel plus ancien en général.

Concrètement, voici ce que suggèrent les rumeurs :

12.2MP Sony IMX363 principal 12MP Sony IMX386 ultra-large 8MP Sony IMX355 selfie

Si ces spécifications Google Pixel 6a liées aux caméras se déroulent, le téléphone aurait un système arrière semblable à un Google Pixel 5 et une caméra frontale empruntée au Pixel 6 vanille.

Nous devrons attendre et voir si ces rumeurs se concrétisent. En attendant, restez à l’écoute pour d’autres fuites de Pixel 6a qui ne manqueront pas de se produire à un rythme soutenu au cours des prochains mois.

