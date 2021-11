Première Iberdrola | Le Real Madrid limoge Aznar et met Toril aux commandes de l’équipe féminine

29/11/2021 à 18:06 CET

David Aznar Il a été licencié ce lundi en tant qu’entraîneur du Real Madrid Femenino et sera l’ancien joueur et ancien entraîneur de Madrid Alberto Toril qui occupe son poste à la tête de l’équipe fémininea informé le club madrilène par voie de communiqué. L’équipe blanche a remercié Aznar son « travail accompli, son engagement et le professionnalisme dont il a toujours fait preuve ».

Aznar quitte l’équipe à la dixième position du tableau de la Primera Iberdrola -7 points des places européennes et 19 derrière le leader- et deuxième du groupe pour sa première année en Ligue des champions. Alberto Toril remplacera Aznar à la tête du Real Madrid Femenino.

L’entraîneur de Cordoue était déjà en charge du Real Madrid Castilla, une équipe avec laquelle il a obtenu une promotion en deuxième division lors de la saison 2011-12, ainsi que plusieurs équipes de la carrière blanche. Toril, qui a également entraîné Elche dans la catégorie argent (2016-17), rejoindra la routine d’entraînement immédiatement et sera en charge de l’équipe pour le reste de la saison et la suivante, jusqu’au 30 juin 2023.