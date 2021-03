Première image de Sara Carbonero après sa séparation: «  amoureuse de la vie  »

Après plus de 10 ans ensemble, Sara Carbonero et Iker Casillasa annoncé leur séparation ce vendredi, brisant le cœur de milliers de personnes qui ont suivi le couple avec une grande admiration depuis que l’ancien gardien de but s’est lancé dans un baiser émotionnel après avoir été sacré champion du monde avec l’équipe espagnole en 2010.

Cependant, la vie ne s’arrête pas et les deux ont continué à professer un amour et un respect profonds. Ainsi, dans l’après-midi de ce samedi, le journaliste est allé à une fête avec les deux enfants qu’ils ont en commun et des heures plus tard, il a partagé sur ses réseaux sociaux une belle image assise sur une boîte de flamenco, selon le magazine Semaine.

« Je tombe amoureux de la vie », écrit la présentatrice dans la publication, dans laquelle elle apparaît heureuse et détendue avec un «regard» confortable et insouciant dans la chaleur de sa maison. Pendant ce temps, dans ses histoires Instagram, il a enseigné à ses abonnés le feu dans la cheminée à côté de la chanson Il s’est brûlé, de votre autre belle.

De son côté, l’ancien footballeur a passé le week-end à Séville, comme il l’a partagé sur la même plateforme. Les bras croisés et avec un demi-sourire, Casillas apparaît appuyé sur un pont avec le fleuve Guadalquivir derrière lui. «Bon week-end», a-t-il souhaité à ses followers.

Ils continueront à vivre ensemble, comme ils l’ont eux-mêmes annoncé, pensant toujours au meilleur pour leurs enfants. Selon le magazine SemaineIls continueront leur vie comme ils l’ont fait ces dernières semaines, alors que les rumeurs sur leur séparation étaient déjà très fortes.

La communication des deux sur leur rupture est intervenue après le collaborateur de Sauve-moi, Kiko Matamoros, a révélé dans son programme que l’ancien joueur de Porto s’était blâmé pour la séparation dans certains audios. « Ils vont au-delà de la confession dont il a rendu public ne pas avoir été à la hauteur de la tâche à un certain moment« , a-t-il dit, se référant à l’interview de Casillas dans Semaine.

Ce que le couple a toujours voulu faire comprendre, c’est que, malgré le fait que « notre amour en tant que couple emprunte des chemins différents », « le respect, l’affection et l’amitié resteront toujours », puisque la priorité des deux est « de partager le bien-être et l’éducation de nos enfants et de les protéger afin qu’ils grandissent dans un environnement stable et sain », ont-ils écrit dans des annonces séparées.