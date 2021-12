Première Ligue | Arsenal rencontre l’histoire

26/12/2021 à 19:13 CET

L’Arsenal de Mikel Arteta s’est exposé le Boxing Day 2021 avec une large victoire (0-5) sur Norwich pour confirmer son grand moment de forme. Après avoir signé trois défaites sur le départ, les Britanniques se sont consolidés dans la surface de la Ligue des champions lorsqu’ils ont atteint l’Équateur.

5 – La victoire 5-0 d’Arsenal à Norwich était leur plus grande marge de victoire commune lors d’un match à l’extérieur en @premierleague, à égalité avec des victoires 6-1 à Middlesbrough en avril 1999 et à Everton en août 2009. Rampage. pic.twitter.com/fYLn1UQjKy – OptaJoe (@OptaJoe) 26 décembre 2021

Les Gunners, qui ont remporté quatre championnats nationaux consécutifs, ont affiché leur plus grande marge de victoire à l’extérieur en Premier League depuis août 2009, lorsqu’ils se sont battus (1-6) à Everton.

Dans cette ligne, le résultat contre Norwich se situe dans la plus haute marche égalée au 1-6 déjà évoqué contre Everton et un autre 1-6 contre Middlesbrough en avril 1999.

Arsenal vise haut

L’équipe de Mikel Arteta a inversé la situation critique avec laquelle elle a atteint la première pause de l’équipe nationale : trois défaites, dont une en victoire, avec zéro but pour et un total de neuf contre.

Les Britanniques ont signé quatre victoires consécutives et se sont imposés dans l’ombre des trois grands favoris du classement : Manchester City, Liverpool et Chelsea. Actuellement, ils signent 35 points avec 11 victoires, deux nuls et six défaites, en plus de 32 buts pour et 32 ​​contre.