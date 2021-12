Première Ligue | Bacary Sagna révèle qu’il a changé Arsenal pour Manchester City parce qu’il ne se sentait pas aimé

09/12/2021 à 20h15 CET

Bacary sagna il était l’un des intouchables de Arsene Wenger dans le Arsenal pendant les sept saisons que le Français a joué avec les « Gunners ». L’ailier, qui a rejoint l’équipe de Londres lors de la campagne 2007-08, est devenu un acteur clé dans le projet de son entraîneur, prenant ainsi le relais de l’ailier droit. Sans aucun doute, il était un grand joueur pour lui. Arsenal, où joué 284 jeux, avant de se rendre libre au Manchester City.

Précisément le dernier des matchs qu’il a joué était la victoire 3-2 en finale de la FA Cup contre lui Hull City et c’était son seul titre remporté avec Arsenal. À ce moment là, le Français savait déjà que ce serait son dernier match en tant que joueur « tireur », car il a révélé que les pourparlers pour prolonger son contrat ne se sont pas bien passés. En parlant précisément de ce dernier match avec Arsenal, Sagna a commenté à ‘SunSport’ que « c’était très difficile pour moi car c’était le club que j’aimais« .

L’actuel 38 ans, après que les négociations contractuelles n’ont pas fluctué, a troqué Emirates contre Etihad en 2014, dans une opération gratuite et a terminé ses sept années de service dans le nord de Londres. À l’époque des rumeurs se sont répandues selon lesquelles il avait été signé par City pour des raisons financières, qui a même provoqué des huées de la part des fans d’Arsenal à son retour à Emirates. Cependant, sept ans plus tard, les Français a nié ces allégations.

« Les conversations que j’ai eues avec eux (l’Arsenal) ils n’allaient pas bienalors maintenant J’avais décidé que je partais parce que je voulais me sentir aimé. Vous voulez vraiment ressentir l’amour. J’ai fait de mon mieux pour le club même lorsque je n’étais pas bien mentalement en raison de circonstances personnelles. Les gens me critiquent aujourd’hui en disant que je suis parti pour de l’argent, mais je suis resté au club pendant six ans avec le même contrat et si vous demandez à Arsène Wenger pas une seule fois je n’ai demandé plus d’argent« .

« J’ai vraiment joué avec mon coeur, alors quand je suis revenu au club et que les gens ont commencé à me huer, ça faisait mal. Mais je suppose que c’est la vie et j’ai toujours beaucoup d’amour pour le club et je veux qu’ils réussissent. Même s’il le critiquait, il le ferait toujours d’un bon endroit, avec de bonnes intentions. Quand on aime quelque chose, il faut être juste et honnête », a-t-il déclaré.