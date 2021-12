Première Ligue | Bukayo Saka dévoile sa référence dans l’histoire d’Arsenal

30/11/2021 à 19:21 CET

Bukayo Saka a fait irruption dans le football anglais avec une grande force. Depuis ses débuts lors de la saison 2018-19 et sa consolidation lors de la campagne 2019-20 suivante, le footballeur anglais a marqué par ses interventions. Ses performances ne le laissèrent pas non plus inaperçu. porte sud, qui l’a même convoqué pour la dernière Coupe de l’Euro 2020. L’ailier gaucher se distingue par être un footballeur adroit et très rapide, avec beaucoup de culot en tête-à-tête.

Tout cela a fait du footballeur anglais l’une des figures d’Arsenal. Dans une interview avec la chaîne YouTube ‘LADbible TV’ et interrogé sur sa référence dans l’histoire du groupe ‘gunner’, Saka a déclaré : « Bien sûr, de tous les temps mon joueur préféré est Thierry Henry« .

Cependant, Saka Il a également rappelé une autre figure qui, comme le Français, a joué à la fois pour Arsenal et le FC Barcelone : « Quand j’étais à l’académie d’Arsenal et j’étais plus proche, en regardant des matchs et tout ça, J’ai beaucoup aimé Alexis Sánchez et sa façon de jouer. Je l’aime toujours. À l’académie, j’ai toujours essayé de jouer avec les mêmes bottes et des choses comme ça », a-t-il déclaré.