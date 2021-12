30/11/2021 à 20h10 CET

Jack grealish révélé sur ‘The Telegraph’ que Ole Gunnar Solskjaer, celui qui était manager de Manchester United, est passé très près de le signer à l’été 2020, une saison avant qu’il ne le fasse finalement pour une autre équipe de Manchester, mais dans ce cas City. Finalement, le passage par les « diables rouges » n’a pas eu lieu et le milieu de terrain anglais a fini par signer le renouvellement avec Aston Villa avec une clause libératoire de 100 millions de livres, en raison de l’intérêt des Mancuniens.

C’est ce qu’a déclaré le joueur anglais lui-même : « j’étais sur le point d’y aller (au Manchester United), mais finalement rien ne s’est passé. Nous avons affronté United lors d’un match préparatoire samedi et nous n’étions pas censés jouer un match de coupe à Burton le mardi suivant. Mais après le match contre United, je leur ai dit Purslow (directeur sportif de la Aston Villa) et mon agent que si je ne partais pas, je signerais un nouveau contrat et je l’ai fait ».

« Le mardi suivant, puis je suis rentré avec mon chien le matin, j’ai signé le nouveau contrat et j’ai fini par jouer pour l’équipe plus tard dans la journée lors du match de coupe à Burton. Nous sommes tous d’accord avec la clause. Si une équipe voulait le payer, ce serait un bénéfice pour tous car cela signifie que j’ai fait une saison incroyable et qu’Aston Villa a reçu 100 millions (livres) », a-t-il expliqué.

Outre les intérêts déjà connus des deux équipes de Manchester (United et City), le Tottenham était également intéressé par une décision d’incorporer Grealish. devant l’intérêt de Manchester United lui-même. Cependant, Jack a finalement fini par signer pour lui Manchester City, même si n’a pas réussi à trouver la clé pour devenir l’incontesté que Guardiola pensait qu’il serait lorsqu’il a ordonné sa signature. En ce sens, l’Anglais n’a marqué qu’un seul but en neuf matches de Premier League et, bien qu’il ait montré des flashs, il n’a pas encore atteint le niveau auquel tant d’équipes s’intéressaient à lui.