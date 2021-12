Première Ligue | J’annule, agressé chez toi

31/12/2021

Le à 00:48 CET

L’arrière droit de Manchester City, João Cancelo, a subi une agression à son domicile avec sa famille, comme il l’a lui-même expliqué sur ses réseaux sociaux : « Malheureusement, aujourd’hui, j’ai été agressé par quatre lâches qui m’ont blessé et essayé avec ma famille ».

Le Portugais, qui a montré une image avec des blessures superficielles sur son visage, a raconté ce qui s’est passé : « Ils ont pu prendre mes affaires et m’ont laissé le visage dans cet état ». « La chose la plus importante que ma famille et moi allons bien », a-t-il déclaré.

| @jpcancelo

Le long de ces lignes, le joueur a été fort face à ce qui s’est passé : « Après de nombreux obstacles dans ma vie, c’en est un de plus et je vais le surmonter. Ferme et fort, comme toujours ».