Première Ligue | Jorginho et l’idylle des tirs au but

27/12/2021 à 09:01 CET

milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, est devenu le joueur avec la plupart des penaltys marqués au cours d’une année civile en Premier League avec un total de neuf tirs réussis aux côtés de Steven Gerrard (2014) et Matt Le Tissier (1994).

L’Italien, qui a été la clé avec deux buts à 11 mètres pour vaincre Aston Villa, s’est imposé comme le botteur de penalty officiel avec Thomas Tuchel : il a inscrit neuf buts sur penalty en 2021.

L’ex de Naples a conquis cette dernière année le UEFA Ligue des Champions et la Eurocoupe Oui a terminé troisième des votes pour le Ballon d’Or : seuls Leo Messi et Robert Lewandowski l’ont dépassé au classement.

Chelsea ne perd pas la corde

L’équipe de Thomas Tuchel n’a pas failli (1-3) contre Aston Villa à domicile et reste dans la pommade pour la Premier League : égal à Liverpool, qui a un match en attente contre Leeds United, et à six points de Manchester City.

Les Londoniens ont laissé derrière eux deux matchs consécutifs sans victoire dans le championnat britannique et Ils sont à un match de boucler une excellente année 2021, marquée par l’exploit de l’UEFA Champions League après l’arrivée du sélectionneur allemand au détriment de Frank Lampard..