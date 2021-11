Première Ligue | Klopp : « Thiago est un joueur fantastique »

26/11/2021 à 18:57 CET

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, a assuré que le club hispano-brésilien Thiago Alcantara c’est un « joueur fantastique« Et quand il n’est pas là, ils doivent chercher des solutions. Le milieu de terrain espagnol a marqué un superbe but lors de la victoire de cette semaine contre Porto et a disputé les quatre derniers matchs avec les ‘Reds’ à un très bon niveau.

A propos de l’ancien joueur du FC Barcelone, Klopp assuré: « Thiago est un joueur fantastique. Quand il n’est pas là, il faut trouver des solutions, ce n’est pas aussi simple que de mettre quelqu’un d’autre et c’est tout. Nous avons une grande qualité au milieu lorsque tous nos milieux de terrain sont en forme. Nous pouvons choisir parmi de nombreuses variantes. Thiago a une façon de jouer très particulière. Il est très utile sur le terrain quand il a du rythmeDonc on doit faire en sorte qu’on le lui donne, mais sans le brûler », a ajouté l’Allemand en conférence de presse.

De plus, l’entraîneur de Liverpool a plaisanté avec la signature de Ralf Rangnick pour Manchester United et dit que pas de bonnes nouvelles un autre grand entraîneur pour atteindre la Premier League. Rangnick, Quoi Jusqu’à présent, il était directeur sportif du Lokomotiv Moscou, signera dans les prochains jours en tant que technicien du Manchester United en remplacement de Ole Gunnar Solskjaer: « Malheureusement, un autre grand entraîneur arrive chez le Premier ministre », a-t-il déclaré. Klopp lors d’une conférence de presse, dans une phrase qui contrairement à ce qui semble c’est un compliment à Rangnick.

« Ralf est un entraîneur très expérimenté. Il a fait surgir de nulle part deux équipes et devenues des menaces en Allemagne, avec Hoffenheim et Leipzig. United sera une équipe très organisée sur le terrain, nous devrons y faire face. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le reste des clubs », a déclaré l’actuel manager du Liverpool FC. Jürgen Klopp.