Première Ligue | La résurrection de l’Arsenal par Mikel Arteta

19/12/2021 à 16:05 CET

L’Arsenal de Mikel Arteta est devenu la première équipe depuis 1997 à se classer parmi les quatre premiers de la Premier League avant le Boxing Day après avoir perdu les trois premières journées de match., quelque chose que Wimbledon a réalisé lors de la saison 1996/97.

1 – Arsenal sera la première équipe depuis Wimbledon en 1996-97 à perdre ses trois premiers matchs d’une campagne de haut niveau tout en occupant toujours une place dans le top quatre le jour de Noël. Renaissant. pic.twitter.com/i1dpvNivwT – OptaJoe (@OptaJoe) 19 décembre 2021

Les Gunners, qui occupent la quatrième place avec un total de 32 points, a inversé la situation critique au début de la saison et est actuellement l’une des équipes les plus en forme du championnat: Ils ont signé trois victoires consécutives pour s’installer dans la surface de la Ligue des Champions.

L’équipe du nord de Londres a rejoint à ce stade de la saison dix victoires, deux nuls et six défaites avec 27 buts pour et 23 contre lors des 18 premières journées de Premier League.

Retrouver le statut d’une équipe européenne

Arsenal ne joue pas de compétition continentale pour la première fois depuis la saison 1995/96 après avoir été exclu des places européennes. L’année dernière, il n’a pas pu accéder à la Ligue Europa, où ils n’ont pas passé les demi-finales quand ils sont tombés contre Villarreal, finalement champion.

Les Londoniens ont un staff plein de jeunes talentueux comme, par exemple, Bukayo Saka (20 ans), Martin Odegaard (23 ans), Emile Smith Rowe (21) ou Martinelli (20 ans), qui sont devenus le discours principal de Mikel Arteta.