Première Ligue | L’aveu le plus dur de Michael Owen : « C’était de la torture »

20/12/2021 à 18:51 CET

Michael Owen Il est le dernier joueur anglais à remporter le Ballon d’Or. Il l’a fait en 2001, maintenant il y a deux décennies. Aussi, il l’a eu avec seulement 21 ans, dans une saison où avec le Liverpool fc, a réussi à remporter le triplé. A l’occasion du 20e anniversaire, le média anglais ‘Daily Mail’ a interviewé l’ancien joueur de Real Madrid, Liverpool ou Manchester United entre autres, où Owen il prétendait Quoi « Je pensais vraiment que je pouvais gagner un autre ballon d’or« .

« Je ne savais toujours pas que les blessures me compromettraient autant (en référence à une blessure subie à 19 ans et que clairement laissé des conséquences pour sa carrière). Il avait la mentalité de l’un des meilleurs joueurs du monde, mais mon corps me faisait défaut. C’était un supplice. Mais je sais, à l’intérieur, à quel point cela aurait pu être bon. « Cependant, la blessure a eu de mauvaises conséquences pour l’avenir du football. Michael Owen.

De même, le joueur anglais lui-même considère que son meilleur football était avant sa majorité : « De 10 à 17 ans, Je pense qu’il n’y avait personne au monde d’aussi bon. À 18 ans, il marquait déjà des buts en Coupe du monde. A 21 ans, j’ai remporté le Ballon d’Or. Mais honnêtement, j’étais meilleur à 19 ans. C’est à ce moment-là que j’ai subi une blessure invalidante.

La blessure qui a complètement changé sa carrière

Était en Route d’Elland, en 1999 lorsque ischio-jambiers rompu. Dans un match avec ce qui était alors son équipe, le Liverpool. « J’aurais aimé que ce soit une jambe cassée« , a souhaité Owen dans l’interview, voyant comment cette blessure l’affectait « a posteriori ». « Les ischio-jambiers à l’époque n’ont pas été opérés, vous l’avez juste laissé se rattacher. C’était un point faible dans ma carrière. Jusque-là j’étais solide comme un roc, je n’ai jamais raté un match. Sir Alex Ferguson Il dit toujours que s’il avait signé pour lui Uni quand j’étais enfant, ça ne serait pas arrivé », a-t-il reconnu.

La boule d’or, un titre « sans importance »

Finalement, Michael Owen Il a également raconté comment il avait découvert qu’il avait remporté le trophée qui le nommait meilleur joueur du monde : « J’étais dans les vestiaires du stade olympique sur le point de jouer contre le Rome, lorsque Phil Thompson Il me fit signe de sortir. Gérard houlier (l’entraîneur de l’époque Liverpool) avait été malade mais était au téléphone. Il a dit : « C’est un secret, mais je voulais vous donner un coup de pouce : tu as gagné le Ballon d’Or. J’étais excité, mais je vais aussi être honnête, Je ne savais pas vraiment ce que c’était. Ce n’était pas si important à Ingalterra. Même Quand le trophée m’a été remis à Anfield, j’ai pensé : Sortez-le du terrain, nous allons commencer !« , a-t-il condamné