Première Ligue | Le désespoir de Cristiano Ronaldo

28/12/2021 à 00:04 CET

attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, il n’a pas vécu son meilleur match lors du match nul (1-1) contre Newcastle. Après trois victoires consécutives, les Diables rouges ont montré leur pire version et seul Cavani est venu à la rescousse avec un but en seconde période..

Le Portugais, qui a à peine participé au jeu de l’équipe lors de l’affrontement, était apathique et son agitation était constante. Avec l’entrée de l’attaquant uruguayen, il a retardé sa position pour avoir plus d’impact, mais son désespoir et sa frustration ont fait le reste..

L’ancien joueur du Real Madrid est l’un des piliers offensifs de l’équipe britannique : totalise 13 buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues lors de la saison 2021/22. A 36 ans, le Portugais affronte ce qui pourrait être son dernier grand projet sportif dans le football continental.

Unis, loin du but

Les Red Devils n’ont pas eu une excellente performance à l’extérieur contre Newcastle et Ils clôturent le premier tour loin de leurs objectifs : ils restent hors des positions européennes et le titre de Premier League commence à être une utopie.

L’équipe dirigée par Ralf Rangnick s’est nettement améliorée après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer, mais la Hourra Ils étaient un bloc très solide et ont court-circuité le jeu de United, ce qui met fin à leur séquence de victoires.