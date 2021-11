Première Ligue | Le lapsus de Pep Guardiola avant le match : « Monsieur, et qui joue ?

15/11/2021 à 20:08 CET

Les pourparlers de Pep Guardiola Avant les matchs, ils ont toujours été intenses, quelle que soit l’équipe dirigée. A la fois à Barcelone, comme au Bayern et désormais à Manchester City, ses élèves ont loué l’intensité de l’entraîneur catalan et ses connaissances tactiques à la fois dans les discussions d’avant-match et dans les séances d’entraînement quotidiennes.

Cependant, il y a aussi une facette du technicien de Santpedor dans ces entretiens qui est moins connue et qui a été découverte par Kevin De Bruyne, joueur actuel et phare de l’équipe actuelle de Guardiola, Manchester City. En ce sens, le joueur belge a déclaré dans des déclarations pour le podcast MIDMID que « Nous avons toujours une réunion avant les matchs et Guardiola dit » faisons ceci et cela … » et puis nous disons: « Hé, Pep, mais qui joue ?’ Parfois tu oublies. Pour lui, gagner est important, mais sa philosophie l’est encore plus », a déclaré le milieu de terrain.

Aussi, sur sa philosophie du jeu de possession et combien l’entraîneur catalan défend, De Bruyne a déclaré que « beaucoup de gens ne comprennent pas cela, mais Pep préférerait perdre avec ses principes de football que d’obtenir une victoire avec des tactiques de contre-attaqueIl adore attaquer quand il entraîne les équipes, il comprend le football de cette manière », a déclaré l’actuel milieu de terrain belge et de Manchester City.