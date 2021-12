Première Ligue | Les buts de Cristiano Ronaldo élèvent United

12/12/2021 à 17:11 CET

attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a inscrit le but vainqueur (0-1) contre Norwich City lors de la 16e journée de Premier League sur penalty. Dans ce qui était le deuxième match de l’équipe britannique avec Ralf Rangnick à la barre, l’attaquant a une nouvelle fois été décisif avec ses buts.

4 & 7 – Aucun joueur n’a marqué plus de buts gagnants en Premier League cette saison que Cristiano Ronaldo (4, à égalité avec Bernardo Silva), alors que seuls les buts de Jamie Vardy (8 points) ont valu plus de points pour son équipe que ceux de Ronaldo (7 points). Dépendant. pic.twitter.com/bvLkbs8Zrq – OptaJoe (@OptaJoe) 11 décembre 2021

Le Portugais, qui vit son deuxième passage à Old Trafford après avoir quitté la Juventus, a marqué un total de quatre buts vainqueurs cette saison 2021/22, le même nombre que le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva. Aucun autre joueur ne maintient ce niveau de détermination dans la compétition britannique.

L’ex du Real Madrid, dans cette ligne, a donné sept points à l’équipe rouge, le deuxième après Jamie Vardy, qui a un total de huit. L’équipe a changé de visage avec le départ d’Ole Gunnar Solskjaer, mais la détermination de Cristiano Ronaldo reste inattaquable.

L’étape de Rangnick démarre bien

Les Diables rouges ont ajouté leur troisième victoire consécutive en Premier League et restent en cinquième position, à un point seulement de la zone des Champions. Bien qu’elle soit l’une des favorites pour le titre avec Manchester City, Chelsea et Liverpool, l’équipe a débuté la saison avec cinq défaites, trois nuls et cinq victoires..

L’équipe du sélectionneur allemand a radicalement changé avec son arrivée et Manchester United fait une nouvelle fois partie des grands rivaux à battre cette saison. Après avoir également gagné par le minimum contre Crystal Palace, les Britanniques ont réglé le processus de la Ligue des champions avec une égalité, où ils avaient le billet en tant que premier groupe assuré.