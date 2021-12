Première Ligue | L’histoire d’amour de Liverpool avec les tirs au but

24/12/2021 à 11h50 CET

Liverpool et les tirs au but entretiennent une idylle depuis des temps immémoriaux. Tout au long de leur histoire, ils ont joué un total de 24, dont 17 ont fini par tomber du côté de l’équipe britannique, qui est efficace à 71%.

#OJOALDATO – Liverpool vient de remporter une nouvelle séance de tirs au but (ils ont éliminé Leicester en Coupe de la Ligue, revenant de 1-3) et prolongent leurs statistiques impressionnantes dans cette facette : ils ont remporté 17 des 24 tirs au but qu’ils ont joué tout au long de son histoire (71%). – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 22 décembre 2021

Les rouges, qui terminent une belle saison sous Jürgen Klopp, a battu Leicester City de Brendan Rodgers en quarts de finale de l’EFL aux tirs au but avec une seule erreur sur le cinquième tir.

La séance de tirs au but la plus connue récemment est la finale de la Supercoupe d’Europe 2019. En tant que champions en titre de l’UEFA Champions League et face à un Chelsea en plein essor, les hommes de Klopp l’ont emporté aux tirs au but après 2-2 au terme des prolongations..

Liverpool, candidat à tout

L’équipe britannique termine une excellente saison 2021/22. Après avoir montré de nombreux gris la saison dernière, conditionnés par les multiples blessures de joueurs importants, les Reds ont retrouvé leur statut et entrent dans le tour des prétendants à tous les titres.

En Premier League, Manchester City et Chelsea sont leurs principales menaces, tandis que l’UEFA Champions League aussi, en plus d’autres clubs puissants comme le PSG ou le Bayern.