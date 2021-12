Première Ligue | Manchester City continue de battre des records

19/12/2021 à 18:49 CET

Manchester City de Pep Guardiola est toujours une équipe redoutable. Ils ont battu Newcastle à domicile (0-4) lors de la 18e journée de Premier League et ils confirment leur autorité : ils ont marqué un total de 104 buts et ont ajouté 34 victoires en 2021.

34 – Manchester City a enregistré sa 34e victoire en championnat en 2021, établissant un nouveau record pour le plus grand nombre de victoires dans l’élite par une équipe au cours d’une année civile. Architecte. pic.twitter.com/4IX2Bpc1KK – OptaJoe (@OptaJoe) 19 décembre 2021

Les Britanniques, qui ils sont l’un des grands favoris à la fois dans le championnat national et dans l’UEFA Champions League, ils ont battu deux records historiques : ils sont devenus l’équipe avec le plus de victoires réalisés au cours d’une année civile et ont dépassé le record de buts (103) de l’équipe de 1929.

Les skyblues totalisent huit victoires consécutives et sont actuellement leader de la Premier League avec 44 points, trois de plus que Liverpool de Jürgen Klopp et six de plus que Chelsea de Thomas Tuchel. Sauf surprise, ils seront les champions d’hiver du championnat national.

Des candidats pour tout

A l’exception de la Carabao Cup, où ils ont perdu aux tirs au but en huitièmes de finale contre West Ham, Pep Guardiola est candidat dans le reste des titres: à la fois en Premier League, où ils aspirent à répéter un titre, et en UEFA Champions League et en FA Cup.

La meilleure compétition européenne est l’une des grandes obsessions du club : le premier titre continental de l’histoire a été résisté la saison dernière en perdant la finale contre Chelsea de Thomas Tuchel, l’une des équipes qui a le plus fait souffrir l’entraîneur catalan à Manchester.