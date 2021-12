Première Ligue | Manchester City met la touche finale à 2021

29/12/2021 à 23:06 CET

Daniel Guillen

Manchester City de Pep Guardiola a été de loin l’une des meilleures équipes de 2021. Après la conquête de la Premier League et de la Carabao Cup, en plus d’avoir atteint la finale de la Ligue des champions, les Britanniques ont terminé l’année en leader et avec autorité.

Les skyblues, qui sont de grands candidats dans toutes les compétitions en jeu, Ils ont clôturé l’année avec un total de 36 victoires et 110 buts en faveur après avoir battu Brentford lors de la dernière date.. L’équipe s’est montrée supérieure et a confirmé sa dixième victoire consécutive en Premier League.

L’équipe citoyenne part à la fin de l’année en tant que leader incontesté avec un total de 50 points sur 60 possibles et avec une marge de huit sur le Chelsea de Thomas Tuchel, la grande menace. 16 victoires, deux nuls et deux défaites avec 51 buts pour et 12 contre. Le meilleur buteur, le plus fort et le plus leader.

Une passionnante 2022

City a perdu Ferran Torres, transféré au FC Barcelone pour un montant proche de 55 millions d’euros, mais a une équipe exquise dans laquelle se démarquent des joueurs tels que De Bruyne, Bernardo Silva, Ruben Dias, Ederson ou Jack Grealish, entre autres.

L’arrivée de 2022 le fait au meilleur moment : l’équipe brille sur tous les fronts et son niveau de jeu est difficile à atteindre par ses rivaux, qui ont également signé 10 victoires consécutives dans le championnat national.